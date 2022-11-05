ACB. «Фуэнлабрада» – «Манреса», «Мурсия» против «Ховентуда», «Обрадойро» сыграет с «Гран-Канарией»
В субботу, 5 ноября, пройдут три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Фуэнлабрада» примет «Манресу», «Мурсия» – «Ховентуд».
«Обрадойро» дома сыграет с «Гран-Канарией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Барселона – 5-1, Тенерифе – 5-1, Реал – 5-1, Баскония – 4-2, Гран-Канария – 4-2, Гранада – 4-2, Бреоган– 4-2, Бильбао – 3-3, Мурсия – 3-3, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 3-3, Валенсия – 3-3, Фуэнлабрада – 2-4, Обрадойро – 2-4, Жирона – 2-4, Манреса – 1-5, Бетис – 1-5, Сарагоса – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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