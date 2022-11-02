Еврокубок. «Ховентуд» примет «Прометей», «Париж» – «Гран-Канарию» и другие матчи

В среду, 2 ноября, состоятся шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Испанский «Ховентуд» примет украинский «Прометей», французский «Париж» сыграет с испанской «Гран-Канарией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ховентуд Испания – 2-1, Бурсаспор Турция – 2-1, Ульм Германия – 1-2, Прометей Украина – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Брешия Италия – 2-2, Венеция Италия – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-3.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 3-1, Промитеас Греция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Гран-Канария Испания – 2-1, Париж Франция – 2-1, Гамбург Германия – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 1-3, Тренто Италия – 0-3, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза