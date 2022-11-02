Еврокубок. «Ховентуд» примет «Прометей», «Париж» – «Гран-Канарию» и другие матчи
В среду, 2 ноября, состоятся шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Испанский «Ховентуд» примет украинский «Прометей», французский «Париж» сыграет с испанской «Гран-Канарией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.15, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ховентуд Испания – 2-1, Бурсаспор Турция – 2-1, Ульм Германия – 1-2, Прометей Украина – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Брешия Италия – 2-2, Венеция Италия – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-3.
Группа B
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Будучность Черногория – 3-1, Промитеас Греция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Гран-Канария Испания – 2-1, Париж Франция – 2-1, Гамбург Германия – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 1-3, Тренто Италия – 0-3, Шленск Польша – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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