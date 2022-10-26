Еврокубок. «Прометей» – «Бурсаспор», «Ульм» против «Брешии» и другие матчи

В среду, 26 октября, пройдут шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Украинский «Прометей» сыграет с турецким «Бурсаспором», немецкий «Ульм» встретится с итальянской «Брешией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Бурсаспор Турция – 2-0, Клуж Румыния – 2-1, Ховентуд Испания – 1-1, Ульм Германия – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Брешия Италия – 1-1, Венеция Италия – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2.

Группа B

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Промитеас Греция – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Париж Франция – 2-1, Гамбург Германия – 2-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-3, Шленск Польша – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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