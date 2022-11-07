Защитник «Уорриорз» заявил, что команде пришла пора изменить подход и демонстрировать свой истинный уровень.

вернулся с выезда по маршруту Шарлотт – Детройт – Майами – Орландо – Новый Орлеан, команда проиграла во всех матчах. Калифорнийский клуб стал первым действующим чемпионом, который начал сезон с 0-6 на выезде.

«Выездной тур в ад закончен. Пора изменить подход, включить повышенную передачу и играть на чемпионском уровне, который мы обычно показываем, к которому привыкли. В прошлом сезоне мы зашли далеко, но он уже позади. Уверен, что мы сделаем то, что должны.

Мы знаем, как хороши на домашней арене. Ожидаю, что начнем здесь все заново, это будет новый старт», – заявил Томпсон.

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