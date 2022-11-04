Клэй Томпсон обошел Джей Ар Смита по реализованным 3-очковым за карьеру

Защитник «Уорриорз» в четверг обошел 2-кратного чемпиона НБА Джей Ар Смита по реализованным 3-очковым за карьеру.

В матче с «Мэджик» (129:130) Томпсон реализовал 7 дальних бросков и довел общий показатель до отметки 1937. Это позволило Клэю подняться на 17-е место в списке лучших снайперов лиги.

На счету Смита 1930 дальних попаданий. 16-е место занимает еще один завершивший карьеру игрок Джей Джей Редик (1950).

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