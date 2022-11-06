Стив Керр: «В идеале сезон должен состоять из 65 матчей или 70»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, комментируя матч против «Нового Орлеана» (105:114), в котором он решил не заигрывать Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина, предложил сократить количество матчей в регулярном чемпионате.

«Я все время думаю об этом. Люди тратят приличные деньги, чтобы посмотреть на команду, а потом кто-то из игроков не выходит на площадку. Я все понимаю. Я знаю, что это обидно.

Но в конечном итоге здоровье игроков является главным фактором того, чтобы наша команда добилась успеха, а наши болельщики остались довольны. Мы хотим, чтобы парни были здоровы на протяжении всего сезона.

В идеале сезон должен состоять из 65 матчей, и все должны играть в каждом матче. Возможно, 70 матчей», – сказал Керр.

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