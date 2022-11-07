Стив Клиффорд пригласил Стива Нэша в «Шарлотт»

Главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд рассказал о том, что пригласил посетить и поделиться мнением о команде.

«Я позвонил Нэшу, чтобы обсудить ситуацию, в которой он оказался. Мы долго разговаривали, и я пригласил его к нам. Попытаюсь организовать его приезд в Шарлотт, чтобы он провел с нами несколько дней, присмотрелся и поделился мнением о том, как у нас все работает», – заявил Клиффорд.

Клиффорд ранее выступал в поддержку Нэша, который на прошлой неделе был уволен с поста главного тренера . По мнению специалиста, неудачное выступление «Нетс» в прошлом сезоне не является виной канадского тренера.

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