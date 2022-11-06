Ник Янг: «Стив Нэш тоже выиграл бы чемпионат с «Уорриорз»

Бывший игрок Ник Янг прокомментировал недавнее увольнение с поста главного тренера .

«Думаю, Стив Нэш тоже выиграл бы чемпионат, будь он на месте Стива Керра. Он попал в команду, где и думают больше о посторонних вещах, чем о баскетболе», – заявил Янг.

Под руководством Нэша «Нетс» показали результат 94-67. Специалист покинул команду после 2-5 на старте нынешнего сезона.

«Голден Стэйт» Керра четыре раза становился чемпионом и еще дважды выходил в финал НБА за восемь лет.

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