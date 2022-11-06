Ник Янг: «Стив Нэш тоже выиграл бы чемпионат с «Уорриорз»
Бывший игрок НБА Ник Янг прокомментировал недавнее увольнение Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклина».
«Думаю, Стив Нэш тоже выиграл бы чемпионат, будь он на месте Стива Керра. Он попал в команду, где Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг думают больше о посторонних вещах, чем о баскетболе», – заявил Янг.
Под руководством Нэша «Нетс» показали результат 94-67. Специалист покинул команду после 2-5 на старте нынешнего сезона.
«Голден Стэйт» Керра четыре раза становился чемпионом и еще дважды выходил в финал НБА за восемь лет.
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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