Кевин Дюрэнт – о ситуации с Кайри Ирвингом: «Как только происходит стартовое вбрасывание, вся эта чушь забывается»

Звездный форвард прокомментировал вторую подряд победу команды в отсутствие Кайри Ирвинга.

«Как только происходит стартовое вбрасывание, вся эта чушь забывается. Все просто ждали возвращения на площадку. Кроме того, мы проиграли три или четыре матча перед этим, поэтому почувствовали некоторое воодушевление и хотели добыть победу. Это хорошо для нашего характера», – сказал Дюрэнт.

В субботу 27 очков Дюрэнта помогли «Нетс» обыграть в гостях «Хорнетс» – 98:94.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют