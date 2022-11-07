Расселл Уэстбрук: «Не знаю, кто отвечает за заигрывание Энтони Дэвиса»

Разыгрывающий признался, что у него нет четкого понимания, кто и как должен осуществлять регулярную доставку мяча звездному форварду Энтони Дэвису.

«Честно говоря, не знаю, кто в первую очередь отвечает за заигрывание . Оставлю это тренерам, пусть они разберутся, как сделать так, чтобы оптимально его использовать.

Когда я нахожусь на площадке, то делаю все возможное, чтобы правильно оценить ситуацию и облегчить Энтони задачу», – заявил Уэстбрук.

В первой четверти матча с «Кавальерс» (100:114) Дэвис реализовал 4 из 5 с игры, «Лейкерс» повели 36:30.

Во второй половине встречи Энтони выдал лишь 1 из 2 с игры, калифорнийцы набрали 36 очков за третью и четвертую четверти в сумме.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?