Расселл Уэстбрук показал жест «слишком маленький» в адрес Кариса Леверта

Разыгрывающий показал жест «слишком маленький» в адрес игрока «Кавальерс» .

Эпизод произошел в первой четверти матча между командами, когда Уэстбрук в борьбе с Левертом добавил мяч в корзину после промаха Энтони Дэвиса.

На счету Расселла 19 очков (6 из 13 с игры), 3 подбора, 10 передач и 2 перехвата за 32 минуты со скамейки.

Клуб из Огайо победил со счетом 114:100.

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