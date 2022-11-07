Расселл Уэстбрук совершил результативный проход через всю площадку и исполнил танец

Разыгрывающий стал автором красивого попадания с фолом во время матча с «Кавальерс» (100:114).

В середине первой четверти Уэстбрук прошел через всю площадку и набрал 2 очка. Оказавшись на паркете, Расселл исполнил танец.

На счету Расселла в воскресенье 19 очков (6 из 13 с игры), 3 подбора, 10 передач и 2 перехвата за 32 минуты со скамейки. «Лейкерс» потерпели седьмое поражение в девяти матчах на старте сезона.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют