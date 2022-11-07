Болельщики «Лейкерс» снова скандировали «MVP» в адрес Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий во втором матче подряд удостоился скандирования «MVP».

Эпизод произошел в конце второй четверти игры с «Кавальерс» (100:114) при «+8» в пользу «Лейкерс», когда Уэстбрук исполнял штрафной бросок.

Ранее Уэстбруку скандировали «MVP» по ходу встречи с «Ютой».

На счету Расселла в воскресенье 19 очков (6 из 13 с игры), 3 подбора, 10 передач и 2 перехвата за 32 минуты со скамейки. «Лейкерс» потерпели седьмое поражение в девяти матчах на старте сезона.

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