Форвард высказался по поводу всего двух бросков с игры от звездного одноклубника за вторую половину матча с «Кавальерс» (100:114).

«Дэвис очень важен для нас, он должен чаще получать мяч. Мы всегда должны стараться сделать так, чтобы он оказывался с мячом в руках во время владений, четвертей и половин матчей», – заявил Джеймс.

В первой четверти Дэвис реализовал 4 из 5 с игры, «Лейкерс» повели 36:30.

Во второй половине встречи Энтони выдал лишь 1 из 2 с игры, калифорнийцы набрали 36 очков за третью и четвертую четверти в сумме.

Был пионером казахстанского рэпа, а теперь перезапускает «Астану»: интервью с Самсоном Аракеляном

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?