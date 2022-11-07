Леброн – о двух бросках Дэвиса за вторую половину игры с «Кэвз»: «Энтони должен чаще получать мяч»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу всего двух бросков с игры от звездного одноклубника Энтони Дэвиса за вторую половину матча с «Кавальерс» (100:114).

«Дэвис очень важен для нас, он должен чаще получать мяч. Мы всегда должны стараться сделать так, чтобы он оказывался с мячом в руках во время владений, четвертей и половин матчей», – заявил Джеймс.

В первой четверти Дэвис реализовал 4 из 5 с игры, «Лейкерс» повели 36:30.

Во второй половине встречи Энтони выдал лишь 1 из 2 с игры, калифорнийцы набрали 36 очков за третью и четвертую четверти в сумме.

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