Журналист Брэндон Робинсон: «У «Нетс» налаживается атмосфера в раздевалке при Воне. Игроки довольны»

«Нетс» не торопятся назначать на пост главного тренера команды. Стало известно, что «авторитетные личности» призывают владельца клуба Джо Цая пригласить на вакантную должность кого-то другого.

«Бруклин» также доволен тем, как проявляет себя исполняющий обязанности главного тренера Жак Вон, при котором команда одержала две победы после отставки Стива Нэша.

«Источник рассказал, что у «Нетс» налаживается атмосфера в раздевалке при Воне. Игроки довольны», – рассказал журналист Брэндон Робинсон.

Сомнения по поводу назначения Удоки особенно актуальны с учетом «значительных потрясений, с которыми уже столкнулся в этом сезоне».

В минувшем сезоне Име вывел «Бостон» в финал , но в межсезонье попал в скандальную историю. «Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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