Журналист Брэндон Робинсон: «У «Нетс» налаживается атмосфера в раздевалке при Воне. Игроки довольны»
«Нетс» не торопятся назначать Име Удоку на пост главного тренера команды. Стало известно, что «авторитетные личности» призывают владельца клуба Джо Цая пригласить на вакантную должность кого-то другого.
«Бруклин» также доволен тем, как проявляет себя исполняющий обязанности главного тренера Жак Вон, при котором команда одержала две победы после отставки Стива Нэша.
«Источник рассказал, что у «Нетс» налаживается атмосфера в раздевалке при Воне. Игроки довольны», – рассказал журналист Брэндон Робинсон.
Сомнения по поводу назначения Удоки особенно актуальны с учетом «значительных потрясений, с которыми «Бруклин» уже столкнулся в этом сезоне».
В минувшем сезоне Име вывел «Бостон» в финал НБА, но в межсезонье попал в скандальную историю. «Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.
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