Бен Симмонс пропустит еще как минимум два матча из-за проблем с коленом

Разыгрывающий пропустит как минимум два следующих матча команды из-за болей в колене. Об этом сообщил и.о. главного тренера Жак Вон.

Во вторник Симмонс пропустил второй матч подряд из-за проблем с коленом. Команде предстоит трехматчевый выездной тур.

По словам Вона, Симмонс не сыграет как минимум в первых двух матчах тура – против «Вашингтона» и «Шарлотт». Решение по поводу участия в матче с «Далласом» будет принято позже.

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