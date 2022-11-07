«Авторитетные личности» призывают Джо Цая не назначать Име Удоку на пост главного тренера «Нетс»

Владельцу «Нетс» Джо Цаю советуют не назначать на пост главного тренера команды.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «авторитетные личности» призывают Цая пригласить на вакантную должность кого-то другого.

Отмечается, что это особенно актуально с учетом «значительных потрясений, с которыми уже столкнулся в этом сезоне».

В минувшем сезоне Име вывел в финал , но в межсезонье попал в скандальную историю. «Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Проблемы «Нетс» начались еще в межсезонье, когда лидер команды Кевин Дюрэнт затребовал обмен, а затем просил уволить Стива Нэша и Шона Маркса. По ходу чемпионата Кайри Ирвинг выложил пост со ссылкой на антисемитский фильм, что вызвало еще один кризис.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют