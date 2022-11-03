«Нетс» разговаривали с Име Удокой перед увольнением Стива Нэша

Руководители связывались и разговаривали с перед тем, как уволить с поста главного тренера, сообщает Yahoo! Sports.

Удока считается одним из претендентов на вакантную должность в «Нетс».

Специалист хорошо знаком со звездным трио команды в лице Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса. Удока работал ассистентом в «Филадельфии» в сезоне-2019/20, когда за команду выступал Симмонс. А в следующем сезоне он работал в тренировочном лагере «Нетс» в штабе Нэша.

«Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри