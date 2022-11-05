Поражение «Вашингтона» от «Бруклина» с разницей «-42» – самый крупный домашний проигрыш в истории клуба

В пятницу «Вашингтон» проиграл на своей площадке с разницей «-42» (86:128). Это самый крупный домашний проигрыш в истории клуба, сообщает ESPN Stats & Info.

Это всего 14-й случай в истории «Уизардс», когда они проиграли матч с разницей 40 очков или больше.

Примечательно, что «Нетс» проводили встречу без дисквалифицированного Кайри Ирвинга и травмированных Бена Симмонса и Сета Карри.

начал сезон с результатом 4-5. «Бруклин» выиграл три матча из девяти.

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