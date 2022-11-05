Уэс Ансельд – о поражении от «Нетс» с разницей «-42»: «Нам надрали задницы по всем показателям. Это позор»

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Главный тренер «Вашингтона» Уэс Ансельд-младший высказал недовольство настроем команды в матче против «Бруклина» (86:128).

«Очень обидно. Я не виню игроков. Сегодня нам надрали задницы по всем показателям. Мы все должны это признать. Это позор.

Но я думаю, что главная причина в нашем плохом настрое. Мы решили, что можем легко отнестись к матчу, в котором у соперника не будет полного состава. Но все обернулось так, что они укусили нас за задницу», – сказал тренер.

«Нетс» проводили матч без дисквалифицированного Кайри Ирвинга и травмированного Бена Симмонса.

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