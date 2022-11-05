Дени Авдия: «Кайри Ирвинг совершил ошибку, но нужно понимать, что он подает пример людям»
Форвард «Вашингтона» и сборной Израиля Дени Авдия прокомментировал ситуацию вокруг Кайри Ирвинга, который был дисквалифицирован «Бруклином» как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма.
«Кайри Ирвинг – образец для подражания, он отличный игрок. Я считаю, что он совершил ошибку, но нужно понимать, что он подает пример людям, и люди равняются на него.
Вы можете думать все, что хотите, можете делать все, что хотите, но неправильно публиковать такие материалы, чтобы маленькие дети, которые подписаны на тебя, увидели это, и следующие поколения думали так, потому что это неправда.
Надеюсь, что он сожалеет о том, что сказал. Я считаю, что у поступков, которые совершают игроки, должны быть последствия. Я не знаю, какое наказание вынесет лига, но я считаю, что все должны знать, что такие слова непозволительны», – сказал Авдия.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство
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