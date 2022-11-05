Дени Авдия: «Кайри Ирвинг совершил ошибку, но нужно понимать, что он подает пример людям»

Форвард и сборной Израиля Дени Авдия прокомментировал ситуацию вокруг Кайри Ирвинга, который был дисквалифицирован как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма.

– образец для подражания, он отличный игрок. Я считаю, что он совершил ошибку, но нужно понимать, что он подает пример людям, и люди равняются на него.

Вы можете думать все, что хотите, можете делать все, что хотите, но неправильно публиковать такие материалы, чтобы маленькие дети, которые подписаны на тебя, увидели это, и следующие поколения думали так, потому что это неправда.

Надеюсь, что он сожалеет о том, что сказал. Я считаю, что у поступков, которые совершают игроки, должны быть последствия. Я не знаю, какое наказание вынесет лига, но я считаю, что все должны знать, что такие слова непозволительны», – сказал Авдия.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство