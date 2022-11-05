Кайл Кузма заявил, что его сообщение «Уже нельзя даже говорить правду» не имеет отношения к Кайри Ирвингу
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма после отстранения Кайри Ирвинга в пятницу опубликовал сообщение, которое многими было воспринято как поддержка разыгрывающего «Бруклина».
«Уже нельзя даже говорить правду», – написал Кузма.
Через 20 минут игрок уточнил, что его пост «не имеет отношения к текущим событиям».
«Возможно, мой пост появился не в том месте, не в то время. Определенно», – объяснил Кузма журналистам.
Кузма также отметил, что не одобряет ненависть к какой-либо религии или расе, и его сообщение было о вопросе, касающемся его личной жизни, а не о Кайри Ирвинге.
«Бруклин» дисквалифицировал Ирвинга как минимум на 5 матчей за пост со ссылкой на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.
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