Данило Николич: «Очень взволнован следующим вызовом и путешествием в Россию»

Тяжелый форвард прокомментировал переход в саратовский .

«Я очень взволнован следующим вызовом и путешествием в Россию. Это будет новый опыт для меня.

С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками. Надеюсь, что смогу привнести в команду энергию, и мы добьемся успеха в этом сезоне», – передает слова черногорца официальный сайт «Автодора».

Соглашение с Николичем рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-2022/23.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье