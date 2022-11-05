Данило Николич: «Очень взволнован следующим вызовом и путешествием в Россию»
Тяжелый форвард Данило Николич прокомментировал переход в саратовский «Автодор».
«Я очень взволнован следующим вызовом и путешествием в Россию. Это будет новый опыт для меня.
С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками. Надеюсь, что смогу привнести в команду энергию, и мы добьемся успеха в этом сезоне», – передает слова черногорца официальный сайт «Автодора».
Соглашение с Николичем рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-2022/23.
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