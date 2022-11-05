«Автодор» объявил о подписании Данило Николича

объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Данилой Николичем (207 см, 96 кг). Соглашение с 29-летним черногорцем рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-2022/23.

Николич начинал нынешний сезон во французском . В Лиге чемпионов форвард успел сыграть один матч, набрав 6 очков и 4 подбора. В чемпионате Франции он провел три встречи со средними показателями 5 очков и 3 подбора.

На счету черногорца 26 матчей в Евролиге и 60 – в Еврокубке.

Николич станет седьмым легионером в составе саратовской команды. По правилам Лиги ВТБ, в заявке может быть только шесть иностранцев.

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