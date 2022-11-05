Раде Загорац: «При плотной и жесткой защите сможем победить «Локо»

Форвард рассказал о подготовке к матчу Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

– хорошая команда, костяк которой составляют молодые, талантливые российские игроки. Чтобы рассчитывать на успех, нам важно сдержать их лидеров Барфорда и Уиллиса, а также показать свой баскетбол.

Мы хорошо подготовимся к матчу. Считаю, при плотной и жесткой защите мы сможем добиться победы на домашней площадке при поддержке болельщиков», – заявил Загорац.

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