Александер Секулич – об отъезде на матч сборной Словении: «Все мои ассистенты знают, что делать»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».
– «Локо» отправляется на второй в сезоне затяжной выезд. Ваши ожидания?
– Нас ждут две непростые игры. Конечно, мы нацелены на победы. Но для нас самый важный матч – ближайший. Поэтому сейчас все наши мысли сосредоточены на игре с Саратовом. Думаю, там будет очень жесткая, плотная игра. «Автодор» демонстрирует очень неплохой баскетбол, и при чуть большей удаче они могли бы быть в таблице гораздо выше, чем сейчас. Наверняка они постараются реабилитироваться за свои неудачи на домашней арене. Так что нас ждет очень серьезное испытание.
– После игры с «Автодором» вы улетите на матч сборной Словении. Каков план действий команды без вас в Красноярске?
– У нас готов подробный план, все мои ассистенты знают, что делать. Но прямо сейчас, повторюсь, мы полностью сфокусированы на игре с «Автодором».
– На этот выезд в команду взяли форварда Илью Сорокина из резервной команды. Что скажете о нем?
– Мы внимательно смотрели матчи Суперлиги, там Илья показал себя очень хорошо. Он полностью заслужил шанс сыграть в основной команде. Мы верим в то, что его качества нам пригодятся.
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