«Автодор» подпишет Данило Николича

подпишет контракт с черногорским тяжелым форвардом Данило Николичем (29 лет, 206 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Николич начинал нынешний сезон во французском . В Лиге чемпионов форвард успел сыграть один матч, набрав 6 очков и 4 подбора. В чемпионате Франции он провел три встречи со средними показателями 5 очков и 3 подбора.

Николич станет седьмым легионером в составе саратовской команды. По правилам Лиги ВТБ, в заявке может быть только шесть иностранцев.

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