«Верю, что «Нетс» поступят правильно». Дюрэнт не разговаривал с Ирвингом после его извинений
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что не разговаривал с Кайри Ирвингом после его извинений за продвижение антисемитского фильма.
В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей. Спустя несколько часов разыгрывающий написал пост с извинениями в социальных сетях.
«Верю и надеюсь, что наша организация поступит правильно», – прокомментировал ситуацию Дюрэнт.
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