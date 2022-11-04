«Верю, что «Нетс» поступят правильно». Дюрэнт не разговаривал с Ирвингом после его извинений

Форвард признался, что не разговаривал с Кайри Ирвингом после его извинений за продвижение антисемитского фильма.

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей. Спустя несколько часов разыгрывающий написал пост с извинениями в социальных сетях.

«Верю и надеюсь, что наша организация поступит правильно», – прокомментировал ситуацию Дюрэнт.

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