Форвард прояснил свою отношение к антисемитскому скандалу вокруг Кайри Ирвинга.

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма. Спустя несколько часов разыгрывающий написал пост с извинениями в социальных сетях.

«Верю и надеюсь, что наша организация поступит правильно», – прокомментировал ситуацию Дюрэнт. Также лидер «Бруклина» признался, что не разговаривал с одноклубником после его извинений.

«Хочу прояснить заявления, которые я сделал во время тренировки. Я вижу, что некоторые люди сбиты с толку. Я не оправдываю разжигание ненависти или антисемитизм, я отношусь ко всем с любовью. Наша игра объединяет людей, и я хочу, чтобы это было во главе угла», – написал Дюрэнт в соцсетях спустя несколько часов.

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