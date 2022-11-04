«Они заставляют нас нападать друг на друга... даже наших братьев». Канье Уэст отреагировал на критику Ирвинга со стороны Шака и Стаудемайра

Американский музыкант, продюсер и дизайнер Канье Уэст выложил новые посты в социальных сетях по поводу скандала с участием разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга.

Ирвинг недавно опубликовал в соцсетях сообщение с упоминанием антисемитского фильма. Пост баскетболиста был воспринят как «продвижение» скандальной картины, Кайри подвергся критике.

Ирвинг предпринял несколько шагов, чтобы сгладить конфликт, но нежелание полностью признать неправоту и извиняться привело к усилению давления. Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил назвал Кайри «идиотом», экс-ассистент «Нетс» призвал плеймейкера «извиниться за ошибку».

Уэст выложил скриншоты материалов, посвященных высказываниям О’Нила и Стаудемайра.

«Они заставляют нас нападать друг на друга... даже наших братьев, которые знают, кто мы такие на самом деле», – написал Уэст.

Уэст ранее и сам опубликовал антисемитские посты, после чего потерял несколько крупных рекламных контрактов и оказался в опале. Ему пришлось приостановить работу недавно открытой академии для талантливых спортсменов. Среди прочих известных личностей его осудил форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ирвинг все-таки извинился за продвижение антисемитского фильма после решения отстранить его.

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