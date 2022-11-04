«Когда вы говорите, что евреи поклоняются сатане, вы можете купить себе прощение». Энес Кантер Фридом обвинил НБА в лицемерии

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом раскритиковал НБА за отсутствие жестких мер по отношению к разыгрывающему Кайри Ирвингу.

Ирвинг и «Нетс» в среду объявили о том, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы еврейской правозащитной организации «Антидиффамационная лига» после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

«Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги и заявила, что Ирвинг не чувствует ответственности за свои действия. «Бруклин» также публично осудил разыгрывающего и отстранил его на 5 матчей. Спустя несколько часов после остранения Ирвинг выложил пост с извинениями в социальных сетях.

«Когда вы обвиняете Китай в геноциде, НБА выгоняет вас. Когда вы рекламируете фильм, в котором говорится, что евреи поклоняются сатане, вы можете купить себе прощение.

Двойные стандарты реальны. Позор НБА и за их выбор, когда именно заботиться о правах человека», – написал Фридом в соцсетях, комментируя ситуацию.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая