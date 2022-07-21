Дрэймонд Грин подколол «Клипперс» во время ESPY

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил Стефен Карри из «Голден Стэйт».

Во время церемонии был разыгран скетч с участием одноклубника Карри Дрэймонда Грина, который помимо прочего известен своим подкастом.

«Я веду трансляцию из Лос-Анджелесе. Этот город является домом семи профессиональных команд, а еще «Клипперс», – пошутил Грин.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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