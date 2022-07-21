Дрэймонд Грин подколол «Клипперс» во время ESPY

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил из .

Во время церемонии был разыгран скетч с участием одноклубника Карри Дрэймонда Грина, который помимо прочего известен своим подкастом.

«Я веду трансляцию из Лос-Анджелесе. Этот город является домом семи профессиональных команд, а еще , – пошутил Грин.

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