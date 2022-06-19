НБА представила подборки лучших моментов Карри, Томпсона и Грина в финальных сериях

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НБА представила подборки лучших моментов лидеров «Голден Стэйт» Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина в финальных сериях плей-офф.

«Голден Стэйт» завоевал титул чемпиона НБА 2022 года, одержав выездную победу над «Бостоном» в шестом матче (103:90, 4-2).

«Уорриорз» выиграли четвертый титул за восемь лет и седьмой в истории клуба. «Голден Стэйт» занимает третье место в истории НБА по количеству титулов, уступая только «Бостону» и «Лейкерс» (оба – 17).

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