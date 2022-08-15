Леброн Джеймс побывал на свадьбе Дрэймонда Грина

В минувшие выходные в Малибу, штат Калифорния, состоялась свадьба форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и актрисы Хейзел Рени.
Среди гостей был звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В сети появилось видео, как четырехкратный чемпион НБА развлекается в компании своего давнего друга и делового партнера Маверика Картера.
Известно, что на свадьбе также присутствовали Стефен Карри («Голден Стэйт»), Сет Карри («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Дэмиан Лиллард («Портленд»).
На свадьбе выступали известные рэперы DaBaby и Roddy Ricch.
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?