Леброн Джеймс побывал на свадьбе Дрэймонда Грина

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В минувшие выходные в Малибу, штат Калифорния, состоялась свадьба форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и актрисы Хейзел Рени.

Среди гостей был звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В сети появилось видео, как четырехкратный чемпион НБА развлекается в компании своего давнего друга и делового партнера Маверика Картера.

Известно, что на свадьбе также присутствовали Стефен Карри («Голден Стэйт»), Сет Карри («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Дэмиан Лиллард («Портленд»).

На свадьбе выступали известные рэперы DaBaby и Roddy Ricch.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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