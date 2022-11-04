«Баскония» установила клубный рекорд результативности в победном матче с «Маккаби»
«Баскония» разгромила «Маккаби Тель-Авив» со счетом 116:87 в 6-м туре Евролиги и установила новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в одном матче.
Предыдущим рекордом испанского клуба были 114 очков, набранные в игре против «Остенде» в сезоне-2001/02.
Самые результативные матчи в истории «Басконии»:
116 очков против «Маккаби» (2022/23)
114 очков против «Остенде» (2001/02)
113 очков против «Жальгириса» (2002/03)
112 очков против «Урал-Грейта» (2001/02)
110 очков против «Виртуса» (2002/03)
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