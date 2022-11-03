Евролига. «Баскония» – «Маккаби», «Милан» примет «Реал» и другие матчи

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Сегодня состоятся четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Испанская «Баскония» примет израильский «Маккаби», итальянский «Милан» дома сыграет с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Баскония Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
3 ноября, 22.15, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Партизан Сербия
Дата проведения
3 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Реал Испания
Дата проведения
3 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
3 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 5-0, Маккаби Израиль – 4-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Монако Франция – 4-1, Баскония Испания – 3-2, Милан Италия – 3-2, Альба Германия – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Реал Испания – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Валенсия – 2-3, Жальгирис – 2-3, Виртус Италия – 2-3, Виллербан Франция – 2-3, Панатинаикос Греция – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Бавария Германия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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