Евролига. «Баскония» – «Маккаби», «Милан» примет «Реал» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Испанская «Баскония» примет израильский «Маккаби», итальянский «Милан» дома сыграет с испанским «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.15, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Положение команд: Фенербахче Турция – 5-0, Маккаби Израиль – 4-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Монако Франция – 4-1, Баскония Испания – 3-2, Милан Италия – 3-2, Альба Германия – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Реал Испания – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Валенсия – 2-3, Жальгирис – 2-3, Виртус Италия – 2-3, Виллербан Франция – 2-3, Панатинаикос Греция – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Бавария Германия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье
Комментарии