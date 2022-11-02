Дарран Хиллиард восстановился после разрыва связки колена, сыграет с «Басконией»

Атакующий защитник полностью восстановился после серьезной травмы колена.

29-летний баскетболист получил частичный разрыв боковой связки колена в матче израильской лиги 10 октября.

Главный тренер «Маккаби» подтвердил, что Хиллиард сыграет против «Басконии» в среду.

В нынешнем сезоне защитник успел провести один матч в против . Он набрал 8 очков и 2 подбора за 13 минут на площадке.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье