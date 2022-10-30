ACB. «Реал» – «Фуэнлабрада», «Валенсия» встретится с «Барселоной» и другие матчи
В воскресенье, 30 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» в Мадриде сыграет с «Фуэнлабрадой», «Валенсия» примет «Барселону».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 30 октября, 20.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 30 октября, 21.15, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Тенерифе – 5-1, Реал – 4-1, Барселона – 4-1, Гран-Канария – 4-2, Гранада – 4-2, Бреоган– 4-2, Бильбао – 3-2, Мурсия – 3-2, Валенсия – 3-2, Баскония – 3-2, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 2-3, Фуэнлабрада – 2-3, Обрадойро – 2-4, Манреса – 1-5, Бетис – 1-4, Жирона – 1-4, Сарагоса – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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