ACB. «Реал» – «Фуэнлабрада», «Валенсия» встретится с «Барселоной» и другие матчи

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В воскресенье, 30 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Реал» в Мадриде сыграет с «Фуэнлабрадой», «Валенсия» примет «Барселону».

ACB

Регулярный чемпионат

Реал – Фуэнлабрада
Дата проведения
30 октября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Уникаха – Бетис
Дата проведения
30 октября, 14.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Валенсия – Барселона
Дата проведения
30 октября, 20.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Жирона – Мурсия
Дата проведения
30 октября, 21.15, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Бильбао – Баскония
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 5-1, Реал – 4-1, Барселона – 4-1, Гран-Канария – 4-2, Гранада – 4-2, Бреоган– 4-2, Бильбао – 3-2, Мурсия – 3-2, Валенсия – 3-2, Баскония – 3-2, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 2-3, Фуэнлабрада – 2-3, Обрадойро – 2-4, Манреса – 1-5, Бетис – 1-4, Жирона – 1-4, Сарагоса – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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