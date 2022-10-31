Майкл Кайзер и Маркус Ховард сцепились во время матча чемпионата Испании

Во время матча испанской АСВ между и «Басконией» (70:81) произошел инцидент с участием форварда хозяева Майкла Кайзера и защитника гостевой команды Маркуса Ховарда.

Потасовка случилась на первых минутах четвертой четверти, когда Кайзер помешал Ховарду поразить цель во время прохода. Игрок «Басконии» упал на спину и выставил ногу в сторону оппонента.

Баскетболисты обменялись словами, а затем Кайзер правой рукой толкнул Ховарда, попав ему по лицу. Американцев пришлось разнимать одноклубникам, оба получили по неспортивному.

Разнявшие Кайзера и Ховарда Артур Куруц и были удалены, так как покинули скамейки во время потасовки.

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