Майкл Кайзер и Маркус Ховард сцепились во время матча чемпионата Испании

Теги происшествия Баскония видео чемпионат Испании Бильбао Майкл Кайзер Сандер Райесте Артур Куруц Маркус Ховард Баскетбол

Во время матча испанской АСВ между «Бильбао» и «Басконией» (70:81) произошел инцидент с участием форварда хозяева Майкла Кайзера и защитника гостевой команды Маркуса Ховарда.

Потасовка случилась на первых минутах четвертой четверти, когда Кайзер помешал Ховарду поразить цель во время прохода. Игрок «Басконии» упал на спину и выставил ногу в сторону оппонента.

Баскетболисты обменялись словами, а затем Кайзер правой рукой толкнул Ховарда, попав ему по лицу. Американцев пришлось разнимать одноклубникам, оба получили по неспортивному.

Разнявшие Кайзера и Ховарда Артур Куруц и Сандер Райесте были удалены, так как покинули скамейки во время потасовки.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные