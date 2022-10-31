Грегг Попович: «Было бы неправильно комментировать ситуацию с Джошуа Примо»

Главный тренер «Сан-Антонио» предпочел не комментировать отчисление 19-летнего защитника .

«Было бы неправильно комментировать ситуацию с Джошуа Примо в данный момент. Команда придерживается своего заявления, сделанного вечером в пятницу», – цитирует тренера журналист Мэттью Тайнан.

По информации инсайдеров, Примо был отчислен из-за эксгибиционизма. Игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Оказалось, что причина в эксгибиционизме