Грегг Попович: «Было бы неправильно комментировать ситуацию с Джошуа Примо»

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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович предпочел не комментировать отчисление 19-летнего защитника Джошуа Примо.

«Было бы неправильно комментировать ситуацию с Джошуа Примо в данный момент. Команда придерживается своего заявления, сделанного вечером в пятницу», – цитирует тренера журналист Мэттью Тайнан.

По информации инсайдеров, Примо был отчислен из-за эксгибиционизма. Игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

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