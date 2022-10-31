Джошуа Примо стал неограниченно свободным агентом

Бывший атакующий защитник «Сан-Антонио» покинул рынок отказов и стал неограниченно свободным агентом, сообщает журналист Ноа Магаро-Джордж.

Примо был отчислен на прошлой неделе, но ни один клуб лиги не взял его с рынка отказов. Защитник был выбран под 12-м номером на драфте-2021.

По информации СМИ, «Сперс» избавились от Примо, так как тот был замечен в эксгибиционизме. Игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

Сам игрок заявил, что воспользуется временем, чтобы сосредоточиться на восстановлении мего психического здоровья.

В этом сезоне Примо отыграл лишь 4 матча, набирая в среднем за 23,3 минуты 7 очков, 4,5 передачи и 3,3 подбора.

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