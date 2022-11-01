Блэйк Уэсли пропустит 6-8 недель из-за травмы колена

Новичок «Сан-Антонио» пропустит от 6 до 8 недель из-за серьезной травмы левого колена.

У 19-летнего разыгрывающего диагностирован разрыв медиальной коллатеральной связки. Уэсли получил травму в воскресном матче против «Миннесоты» (107:98), когда столкнулся с форвардом соперника Джеденом Макдэниэлсом.

Баскетболист был выбран «Сперс» под 25-м пиком на драфте этого года. Он провел два матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8 очков и 2 передачи.

Ожидалось, что Уэсли получит весомую роль на площадке после отчисления , который, по информации инсайдеров, был неоднократно замечен в проявлении эксгибиционизма.

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