«Сперс» подпишут негарантированный контракт с Джорданом Холлом

«Сан-Антонио» договорился с атакующим защитником с Джорданом Холлом (20 лет, 203 см) о негарантированном контракте на сезон-2022/23, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Холл не был выбран на драфте этого года, но присоединился к «Сперс» на условиях двустороннего соглашения. Игрок не провел за команду ни одного матча и был отчислен 24 октября.

В последнем сезоне в колледже показатели Холла составили 14,1 очка, 5,8 передачи, 6,7 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Таким образом, «Сан-Антонио» заполнит свободное место в составе после отчисления , который, по информации инсайдеров, был неоднократно замечен в проявлении эксгибиционизма.

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