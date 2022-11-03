Дэвид Блатт: «Арвидас Сабонис – величайший спортсмен, которого я когда-либо видел»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт назвал игрока, которого ему не довелось тренировать, но очень хотелось бы.

«Я бы хотел тренировать Арвидаса Сабониса. Если бы не две очень серьезные травмы стопы, он стал бы одним из величайших игроков всех времен.

Также есть современный Сабонис и , который является самым близким аналогом . Но для меня Сабонис был и будет величайшим спортсменом, которого я когда-либо видел», – сказал Блатт в подкасте Бенаса Маткевичюса The Benas Podcast.

Сборная СССР взяла серебро ЧМ-86, уступив всего два очка Америке. Как и за что на родине разгромили Сабониса и Валтерса?