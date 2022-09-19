Виктор Хряпа – о победе на ЧЕ-2007: «Без удачи и чуда не обошлось, но мы пахали как проклятые и заслужили»

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Виктор Хряпа назвал сильные стороны чемпионской команды и сравнил золото чемпионата Европы с бронзой Олимпийских игр в Лондоне.

– Что стало главной составляющей успеха – тренерский талант Блатта, подбор игроков, отличная игра команды в защите, везение, еще что-то?

– Никогда не считал, что повлияло что-то одно. У нас командный вид спорта, и от действий кого-то одного не может зависеть результат. Должна быть как минимум группа игроков, которая желает добиться успеха.

И, конечно, нельзя не отметить Блатта. Дэвид очень подходил под нашу команду – своим менталитетом, прекрасно понимал игроков, знал, кому и что можно позволить, как распределить роли. Команда его приняла, а Блатт понимал и чувствовал каждого из нас в позитивном смысле. Он не был строг и агрессивен, но и мягким не был. Посмотрите, в любом тайм-ауте кричал, активно объяснял, рассказывал. Но это не была критика – все было во благо результата, все для победы. Его влияние на игру было очень велико, хотя, казалось, на площадку выходят игроки, которые и делают результат. Здесь же был настоящий симбиоз.

Третья составляющая – сам состав игроков, который был на Евробаскете. Среди нас не было таких, кто приехал хорошо сыграть, показать себя, независимо от результата команды. Даже если ты играл хорошо, но тебя вдруг меняли, не было никаких претензий. Конечная цель важнее, и все это прекрасно понимали.

– сказал, что эта победа – настоящее чудо. Вы как считаете?

– Конечно, помимо всех заслуг, которые мы себе приписываем – рвение, желание, хорошая защита – без удачи и чуда не обошлось. Как еще назвать попадание Холдена. Не в том смысле, что он всю жизнь мазал – сама ситуация подразумевала, что должен быть не просто точный бросок. Но это чудо не свалилось на нас из ниоткуда: оно бы не случилось, если бы мы не пахали как проклятые. Это была «рабочая» удача, до которой мы дотерпели.

– После бронзы на Олимпиаде в Лондоне эмоций было меньше?

– Конечно, первая победа и такая громкая стоит особняком. Это была победа за свою страну. Первая такого масштаба в современной баскетбольной истории России. Золото, добытое в Испании в матче с Испанией. Даже золотые медали, которые нам вручили, были вылиты специально для испанцев – массивные и по весу очень тяжелые.

– Третье место в Лондоне другое?

– Олимпиада – более масштабное соревнование. Больше стран, выше уровень, другая система проведения. Та бронза была не менее важна, но началось все в 2007 году в Мадриде. Тот успех задал нам планку и придал уверенности в том, что мы способны достигать самых высоких целей. Тем более, что на победном мы не были фаворитами и претендентами на титул. Однако мы победили всех самых сильных соперников. Такое случается, но редко. У нас же получился самый тяжелый путь к успеху.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров