«Барцокас, Блатт, Иванович». Алексей Швед назвал трех лучших тренеров в своей карьере

Теги ЦСКА Химки Алексей Швед Дэвид Блатт сборная России Душко Иванович Георгиос Барцокас Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал Георгиоса Барцокаса, Дэвида Блатта и Душко Ивановича лучшими тренерами, под руководством которых он выступал.

— Кто твой лучший/любимый тренер в карьере после папы?

— Ты правильно сказал, папа — номер один. Даже не обсуждается. Мне нравилось работать с Георгиосом Барцокасом, Дэвид Блатт — сильный тренер, отличный психолог, классный тренер Душко Иванович. Даже несмотря на его тяжелейшие тренировки. Выделю этих троих.

— При Ивановиче ты показывал лучшую статистику в карьере.

— Душко — умный, очень хорошо разбирается в баскетболе, знает много нюансов. И очень справедливый. Еще заметил, что Душко на паркете и вне его — это два разных человека. В тренировочном процессе он строгий, жесткий, с характером. За пределами паркета это начитанный, образованный человек, который предпочтет ресторану поход в музей. Он много гуляет, по два часа в день минимум.

— Кстати, ты знал, что Блатт был близок к назначению в «Химки»? Все было почти согласовано, но в итоге команду возглавил Барцокас.

— Нет, не знал. Но я рад, что получилось поработать с Барцокасом. Мне понравился его подход.

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные