Дэвид Блатт – о сборной России 2007 года: «У нас была очень интеллектуальная команда»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт вспомнил решающие моменты финала Евробаскета-2007 с Испанией, а также назвал ключевые черты чемпионской команды.

– Главный мяч турнира в корзину испанцев забросил Джон Роберт Холден, но после него еще нужно было отбиться в защите. И ответному броску Газоля помешал только что вернувшийся со скамейки . Решение о той замене – один из самых недооцененных компонентов победы?

– Думаю, в том матче вообще было очень много ключевых моментов. Начать с того, что на протяжении большей части второй половины мы чередовали разные схемы защиты и разные пятерки. И это стало ключом к замедлению атаки испанцев. Мы заставили их отказаться от привычного им темпа и ритма. Заслуга в этой победе принадлежит каждому игроку, который полностью отдался плану на игру и исполнил его безупречно.

– Пять лет назад вы приезжали в Москву на «Экспо Баскет» на торжества по поводу 10-летия золота . И тогда описали победный бросок Холдена и все, что за ним последовало, в невероятных мелочах.

– Помню все до деталей и сейчас. Но помню и то, что предшествовало. До золотого броска Холдена запомнились несколько великолепных перехватов и других защитных действий, которые и дали нам возможность для той исторической атаки. А в ней, кроме собственно завершения, я помню интеллект , который вовремя «прочитал» размен и, получив передачу от Холдена, вернул ему мяч. оказался в изоляции «1 на 1» и выполнил великолепный бросок.

У нас вообще была очень интеллектуальная команда. В которой каждый играл друг за друга, без эгоизма. Команда, которая стала лучшей версией себя благодаря тому, что всего добивалась вместе – и в атаке, и в защите. Это большая радость и для тренера, и для зрителей.

А еще тот день показал потрясающий пример того, как спорт объединяет. И я очень надеюсь поскорее вновь увидеть такие дни.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров