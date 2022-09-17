Дэвид Блатт: «Вообще не говорили о золоте перед стартом Евробаскета в 2007-м»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт вспомнил о победе команды на -2007, которая состоялась 15 лет назад.

– Даже спустя 15 лет случившееся кажется нереальным. Сильно ли различается ваше восприятие той победы тогда и сейчас?

– Это по-прежнему одна из величайших побед в истории российского баскетбола. Возможно, величайшая в истории современной сборной России. А в моей карьере это, безусловно, одно из главных достижений.

Мы показывали великолепный баскетбол на протяжении большей части чемпионата Европы. Точно были аутсайдерами в 1/4 финала против очень сильной Франции и Тони Паркера – и победили. Потом уверенно прошли в полуфинале Литву с Ясикявичюсом, Сонгайлой, Клейзой и Шишкаускасом. Так что к финалу наша сборная подошла в уверенности, что может сражаться с кем угодно – даже если весь баскетбольный мир думает иначе. Мы знали, что если покажем правильную игру, то сможем бросить испанцам вызов, это будет давить на них. И нам это удалось! Как команда мы превзошли самые смелые ожидания и при этом выиграли очень тяжелый Евробаскет по вполне объяснимым причинам.

– Но вряд ли кто-то из игроков верил, что Россия может стать чемпионом Европы. Может, дело в нашем менталитете?

– Да мы вообще не говорили о золоте перед стартом турнира. Нашей задачей было стать лучшей версией сборной России. Мы сосредоточились на этой цели, а успех стал следствием.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров