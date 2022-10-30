Клэй Томпсон пропустит матч против «Детройта»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон не примет участие в сегодняшнем гостевом матче против «Детройта». Тренеры предоставили игроку отдых.
Также в составе «Уорриорз» отсутствуют травмированные Донте Дивинченцо (подколенное сухожилие) и Андре Игудала (бедро).
Томпсон в нынешнем сезоне набирает 12,3 очка, реализуя 44,8 процента бросков с игры и 28,6 – из-за дуги.
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