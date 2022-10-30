Пол Пирс – о списке Клэя с пятью лучшими снайперами: «Как там не может быть меня?»

Атакующий защитник назвал пятерку лучших снайперов НБА за все время.

В пятерку вошли он сам, Стефен Карри, Реджи Миллер, Рэй Аллен, а также Кевин Дюрэнт/Лэрри Берд.

Прославленный игрок «Селтикс» считает, что подобный список не должен обходиться без его упоминания.

«Как там не может быть меня? 🤷‍♂️», – написал Пирс в соцсетях.

Пирс занимает 11-е место в истории НБА по точным 3-очковым (2 143).

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