Пол Пирс – о списке Клэя с пятью лучшими снайперами: «Как там не может быть меня?»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон назвал пятерку лучших снайперов НБА за все время.

В пятерку вошли он сам, Стефен Карри, Реджи Миллер, Рэй Аллен, а также Кевин Дюрэнт/Лэрри Берд.

Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс считает, что подобный список не должен обходиться без его упоминания.

«Как там не может быть меня? 🤷‍♂️», – написал Пирс в соцсетях.

Пирс занимает 11-е место в истории НБА по точным 3-очковым (2 143).

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